İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını artırıyor

İsrail ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Filistinlilere yönelik saldırılarını artırmayı sürdürüyor.

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İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'e anti tank füzesiyle düzenlenen saldırının ardından Lübnan sınırındaki bölgelerin hedef alındığı duyuruldu.

Lübnan topraklarından İsrail'in Arap el-Aramşe köyü yakınlarındaki askeri mevziye anti tank füzesi atıldığı ve buna yanıt olarak İsrail ordusunun Lübnan topraklarına saldırı düzenlendiği belirtildi.

Lübnan Hizbullahı da sınırın güneyindeki Dahayra beldesi karşısında yer alan İsrail askeri mevzisinin füzelerle hedef alındığını duyurdu.

İsrail'in saldırılarında 2 sivil yaralandı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise füzenin atılmasından kısa süre sonra Dahayra çevresinin topçu atışıyla, Yarin beldesi çevresinin de fosfor bombalarıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail saldırısında Dahayra beldesinde 2 sivilin yaralandığı aktarıldı.

Hizbullah'ın NNA'da yayımlanan açıklamasında, söz konusu saldırının iki gün önce Hizbullah mensubu 3 kişinin ölümüne yol açan İsrail saldırısına "sert bir yanıt" olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bugünkü saldırı sonucu İsrail tarafında can kaybı ve yaralanmalar olduğu kaydedildi.

Hizbullah, Lübnan'ı ve Lübnan halkını hedef alan, can kayıplarına yol açan İsrail saldırılarına yönelik yanıtının "kritik" olacağını vurguladı.

Lübnan-İsrail sınırında gerginlik hakim

Karşılıklı füze ve topçu atışlarının yapıldığı 120 kilometrelik Lübnan-İsrail sınırı üzerinde her iki bölgede gergin bekleyiş sürüyor.

Sınırın sıfır noktasındaki AA muhabirinin gözlemlerine göre, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Lübnan güçleri sınır hattında sürekli devriye atıyor.

Saldırıların ardından yazılı açıklama yapan UNIFIL, "mavi hat" olarak bilinen İsrail-Lübnan sınırı üzerindeki her iki tarafa da itidalli davranmaları çağrısını yineledi.

Lübnan ordusu ise gazetecilerin dışında sınır bölgesine kimsenin girmesine izin vermiyor.

Lübnan'ın güneyinde yaşayan sivillerin çoğunun olası bir İsrail saldırısına karşı başkent Beyrut ve daha güvenli bölgelere göç ettikleri ifade ediliyor.

Lübnan sınırının hemen karşısındaki İsrail'e ait yerleşim birimlerinden "Metulla"da herhangi bir sivil ve araç hareketliliği göze çarpmıyor.

Her evin üzerine İsrail bayrağının asıldığı yerleşim merkezi "hayalet bölgeyi" andırıyor.

İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı sürüyor

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 2006'dan bu yana ilk kez çok namlulu roketatar sistemi ile saldırı düzenledi.

İsrail ordusunun konuya ilişkin yaptığı yazılı bir açıklamada, İsrail ordusuna bağlı 282. Tugay 334. Taburunun 9 Ekim Pazartesi günü, Gazze Şeridi'ndeki Hamas mevzilerine M270 uzun menzilli roket topçusu (MLRS) kullanarak saldırı düzenlediği belirtildi.