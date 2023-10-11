İstanbul'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, İstanbul açıklarındaki Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.Abone ol
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, saat 19:36'da İstanbul açıklarındaki Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin, yerin 3,1 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
AFAD'a göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 19.36'da 3.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.