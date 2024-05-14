Büyük deprem beklenirken 2 ilçeye çok önemli uyarı! Şiddetini de söyledi
İstanbul'un 100 kilometre ötesi için deprem uyarısı! 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman depremden ağır yara aldı. Marmara'da beklenen depremle ilgili Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den yeni uyarı geldi.
Marmara Denizi'nde 1999 yılındaki Yalova depremi İstanbul'da ve dolayısıyla Türkiye genelinde büyük krize neden olmuştu. Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu uluslararası kamuoyu da kabul ederken 6 Şubat'ta yaşanan acı da hala geçmedi. Japon deprem uzmanı Marmara'da iki ilçe vererek beklediği depremin şiddetini de açıkladı.
İstanbul'da deprem bekleyen uzmanların büyük çoğunluğunun ortak fikri, İstanbul'daki sahil alanlarının riskli olduğu.
Bakırköy, Ataköy, Yeşilköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Maltepe, Tuzla, Pendik, Kartal gibi yerleşim alanları en tehlikeli yerler arasında gösteriliyor.
1999'daki Marmara depremi özellikle İstanbul'un Avcılar ilçesinde büyük yıkıma neden olmuş, 10 yıl öncesinde kadar Avcılar'daki birçok ev deprem tehlikesi nedeniyle kiraya verilemiyordu.