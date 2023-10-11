Canan Kaftancıoğlu görevini Özgür Çelik'e devretti

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, halefi Özgür Çelik'e koltuğunu devretmesinin ardından sosyal medya hesabında o anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı.

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CHP'de değişim süreci ve kongreler devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da da görev değişimi yapıldı.

Kaftancıoğlu koltuğunu devretti

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 8 Ekim'de yapılan kongrede İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'e koltuğunu devretti.

"Çalışmaya ve mücadeleye devam"

Devir teslim ile ilgili sosyal medya hesabından bu akşam açıklama yapan Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

17 Ocak 2018 tarihinde devraldığım ve büyük bir onurla taşıdığım İl Başkanlığı görevimi 11 Ekim 2023 tarihinde İl Başkanımız Sevgili Özgür Çelik’e devrettim. İstanbul’da partimizi daha ileriye taşıyacağından hiç kuşkum yok.

Partimizin en çalışkan üyesi olmaya kararlı bir şekilde, partimizi iktidara taşımak için örgütümüzle birlikte çalışmaya ve mücadeleye devam.