İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların elektriğini kesti

İsrail'in, "dış dünyadan tamamen izole etmek" amacıyla hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluların elektriğini kestiği belirtildi.

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Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail'de cezaevi yönetimindeki üst düzey yetkililer, Filistinli tutukluların elektriğinin kesildiğini doğruladı.

Filistinli tutukluların bulunduğu koğuşlardaki elektriğin, İsrail Hapishaneler Otoritesi Başkanı Tümgeneral Katy Perry'nin talimatıyla kesildiğini ifade eden yetkililer, bunun hedefinin, "Filistinli tutukluların kaçak telefonlar aracılığıyla dış dünya ile irtibat kurmak suretiyle terör eylemi talimatı vermelerinin önünü kesmek olduğunu" savundu.

Filistin Esirler Cemiyetine göre, İsrail hapishanelerinde 1200'den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 5 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.