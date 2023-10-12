Bir yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle sinyal alınamayan cep telefonlarının kapatılması için süre 7 yıldan 1 yıla düşürüldü. 1 Ocak 2024'ten itibaren 1 yıl kesintisiz sinyal alınamayan telefonların IMEI kaydı silinecek.

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Bir yıl kullanılmayan cep telefonları kapatılacak. Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte yer alan "kesintisiz yedi yıl" ibaresi "son sinyal almasından itibaren kesintisiz bir yıl" şeklinde değiştirildi. NTV'de yer alan habere göre 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek yönetmelikle bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonları siyah listeye alınacak ve IMEI kayıtları silinecek.

Son kullanıcı şartı

Siyah listeye alınmış bir cep telefonunun son kullanıcıya ait abone numarası ile kullanılması durumunda kontrol yapılacak. Kontrol süreci olumlu sonuçlanırsa cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilecek ve yeniden beyaz listeye alınacak.

Başvuru e-Devlet'ten

Sinyal alınamadığı için kapatılan bir cihazın tekrar kayıtlı hale getirilmesine ilişkin başvuru, cihazın son kullanıcısı tarafından e-Devlet üzerinden yapılabilecek.