Hamas'ı 'teröristler' diye tanımlamadığı için eleştirilen BBC yayın politikasını savundu

Hamas militanları için 'terörist' tanımlaması kullanmama tercihi dolayısıyla İngiltere hükümetinin eleştirisiyle karşılaşan BBC, yayın politikasını savundu.

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İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps BBC'nin bu konudaki politikasını "kepazelik sınırında" diye niteledi.

BBC sözcüsü, kurumun, başka bir kişiden alıntı yapılan durumlar dışında 'terörist' terimini kimse için kullanmama yönündeki yayın politikasını uzun yıllardır uyguladığını hatırlattı.

Tecrübeli BBC dış politika muhabiri John Simpson da "Bir kişiyi terörist olarak nitelemek, taraf olduğunuz anlamına gelir" dedi.

'Bırakın izleyici karar versin'

BBC'nin önde gelen tecrübeli dış haberler muhabiri John Simpson da hükümetten gelen bu eleştirilere X üzerinden bir paylaşımla yanıt verdi.

Simpson "İngiltere'de siyasetçiler BBC'nin 'terörist' terimini kullanmaktan kaçındığını yıllardır gayet iyi bilir ve birçoğu da özel sohbetlerinde bu görüşü paylaşır" dedi ve sürdürdü:

"Birini terörist diye tanımlamak sizin olayı tarafsız bir pozisyondan görmeyi bıraktığınızı ve taraf tuttuğunuzu gösterir.

"BBC'nin işi gerçekleri izleyicisinin önüne sermek ve dürüstçe, nutuk çekmeden, onların kendi fikirlerini oluşturmasına izin vermektir."

İngiltere'de yayın yapan diğer yayın kuruluşlarından Sky News konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. ITV, Channel 4 ve Channel 5 televizyonlarına haber hazırlayan ITN bu konuda kararı her bir olayı kendi özellikleriyle değerlendirmek üzere haber dairesinin verdiğini bildirdi.

Sky News ve ITV News haberlerinde Hamas mensuplarından ağırlıkla militanlar ya da savaşçılar diye söz ediliyor. Ancak ITV yer yer Hamas militanları için terörist terimini kullandı.