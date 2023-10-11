İsrail ordusu Gazze'yi obüslerle yoğun şekilde vuruyor
Anadolu Ajansı
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Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana hava saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, sınıra yerleştirdiği obüslerle de bölgeyi yoğun şekilde bombalıyor.
İsrail ordusunun Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan hava saldırıları 5. gününde de devam ediyor.Gazze'yi denizden de vuran İsrail ordusu, obüslerle de bölgeye saldırılarını sürdürüyor.
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İsrail ordusu sınır bölgesine yerleştirdiği çok sayıda obüsle Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırdı. Gazze'deki birçok bölgeden dumanlar yükseliyor.
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İşte bölgeden gelen son görüntüler..
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