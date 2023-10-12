MASAK raporunda şok iddialar: Dilan Polat'ın 3 şirketi naylon çıktı

Lüks yaşantısını herkesin önünde yaşayarak tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın vergi kaçırdığı iddiaları sonrası MASAK harekete geçti. Dilan Polat'ın sahibi olduğu üç şirketin naylon faturalar keserek vergi kaçırma amacı güttüğü iddia edildi. MASAK'ın raporuna ulaşan Sabah gazetesi diğer detayları paylaştı.

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Ünlü fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat sosyal medyada lüks yaşantılarını gözler önüne sererken haklarındaki iddialarla da gündeme bomba gibi düştü. Kazançlarına dair iddialardan sonra ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) harekete geçti.

500 milyon liranın üzerinde satış yaptığı saptanan Polat'a bağlı kuruluşların, mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu.

MASAK, bu tedarikçilerin gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu saptadı.

Raporda yer alan iddialar

MASAK'ın sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındırdığını tespit ettiği 3 şirketin kayıtlarına dair Sabah'ta yeni iddialar yer aldı. Raporda yer aldığı söylenen iddialar şöyle:

"Beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve 3'ü de tasfiye halinde olan bu şirketlerden ilki Byzgun Güzellik Kozmetik şirketiydi. MASAK raporunda, şirketin 5 kanuni temsilcisinin başında gelen Beyza Nur Gün'ün bir dönem Gün Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik şirketinde çalıştığı ve bağımsız denetim şirketinin ortağıyla aynı soyada sahip olmasının dikkat çektiği vurgulandı.

Byzgun şirketinin vadesi gelmiş borçlarını ödemeyerek, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmediği, kurulduğu günden bu yana, herhangi bir şekilde nakit veya transfer olmak üzere herhangi bir bankacılık işlemi de gerçekleştirmediği kaydedildi. Raporda, "Şirketin hiç çalışanının olmaması, borçlarını ödememesi, bankacılık işlemi gerçekleştirmemesi göz önüne alındığında, şirketin satış olarak bildirdiği tutarların gerçek olmadığı değerlendirilmektedir" denildi.

MASAK raporunda, Polat ve ilişkili olduğu kişi ve kurumlarca özellikle internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen kurum gelirlerinin, vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği görüşüne yer verdi.

Polat'ın sahibi, ortağı olduğu şirketler arasında bulunan Rise and Shine Kozmetik Şirketi'nin, sahte belge düzenlediği saptandı. Tespitin gerekçesi olarak ise şirket ortağı olan Polat'ın dayısının eşi Nilgül Yılmaz'ın ortak olduğu diğer şirket Kuzey Aksesuar Tekstil'in, sahte belge düzenleme ve defter belge ibraz etmeyen bir şirket olduğu gösterildi.

Ayrıca Yılmaz hakkında, defter belge ibraz etmemesi nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu da diğer bilgiler arasında yer aldı.

3 şirket arasında yer alan bir diğer şirket olan Fekpen Plastik Gıda'nın da tıpkı 'Byzgun' şirketi gibi, borçlarını ödemediği, bankacılık işlemi gerçekleştirmediği, çalışanının olmadığı kaydedildi. 3'üncü şirket Tekbaşer Metal ve Sanayi Şirketi'nin de borçlarını ödemediği, şirket çalışanının bulunmadığı, şirketin ayrıca yabancı uyruklu 'Mashkhurbek Mamadaliev' isimli şirket yönetebilecek profilde olmadığı değerlendirilen kişiye devredildiği kaydedildi.

Bu devir işleminden sonra yüksek tutarlı satışların bildirilmeye başlandığı, şirketin satış olarak bildirdiği tutarların gerçek olmadığı değerlendirmesinde bulunuldu.