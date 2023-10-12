Emekliye ikramiye tartışması! CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidecek

5 bin liralık ikramiyenin çalışan emekliye verilmemesi kararına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Elde edebileceğimiz maksimum sonuç buydu ve bu anayasaya aykırı değil" dedi. CHP ise düzenleme bu şekilde Meclis'ten geçerse Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyi planlıyor.

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Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin liralık ikramiyeyle ilgili tartışma sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bütçe imkanlarına göre en iyisi yaptık mesajı verdi.

Işıkhan, "Düzenlemeyi tamamladık hayırlı olsun emeklilerimize. Çalışan emeklileri kapsam dışı bıraktık takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçede kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu hayırlı olsun bunun dışında da gündemimizde bir çalışma sözkonusu değil." açıklamasında bulundu.

Çalışanların kapsam dışı kalması anayasaya aykırı değil vurgusu yapan Işıkhan, "Yok anayasaya aykırılık zaten emekli olmuş çalışmaya devam ediyor. Bizim hedef grubunuz sosyal devlet olarak da mağdur durumda olan emeklilerimizi kapsam içine almaktı. Bu hayırlı oldu bence çok güzel bir sonuç elde ettik." dedi.

"Eşitlik ilkesine aykırı"

NTV'de yer alan habere göre CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise düzenlemenin mevcut hali ile çıkması durumunda Anayasa Mahkemesine gideceklerini söyledi. Başarır, "Çalışan emeklilere bu para verilmiyor neden çünkü onların ihtiyacı yokmuş. Eğer böyle geçer anayasa mahkemesine mutlaka götüreceğiz çünkü eşitlik ilkesine aykırı. Bu bir utanç meselesi. Emekli açlığa teslim edilemez." değerlendirmesinde bulundu.