Bitlis’te valilik tüm etkinlikleri yasakladı

Bitlis’te il genelinde valilik kararı ile tüm etkinlikler bir gün süre ile yasaklandı.

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iBitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizce, PKK/KCK terör örgütünün halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarının bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla; terör örgütleri tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan bölgelere düzenlenen sınır ötesi operasyonlar başarıyla icra edilmiştir. İlimiz farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunabileceği, bahse konu harekat aleyhine toplanma, yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinlikler düzenlenip harekatın kamuoyunda itibarsızlaştırılarak ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin prestij kaybına uğratılmaya çalışabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, zıt görüşlü grupların bir araya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirilmektedir. Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, muhtemel yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla, kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yapılabilecek her türlü eylemin (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş, pankart asma vb.) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde (Jandarma bölgesi dâhil), 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A ve C Maddeleri gereğince 12.10.2023 günü saat 00.01’den, 12.10.2023 günü saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.