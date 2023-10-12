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Dün gerçekleşen Silivri depremi büyük depremin habercisi mi? Naci Görür'den açıklama

Dün gerçekleşen Silivri depremi büyük depremin habercisi mi? Naci Görür'den açıklama

İSTANBUL'da beklenen depreme ilişkin uyarılar yapılmaya devam ederken Silivri açıklarında dün 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Paniğe yol açan deprem sosyal medyada gündem olurken yıllardır beklenen büyük depremin öncüsü olup olmadığı konusunda tartışmalara yol açtı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamayla tartışmalara noktayı koydu.

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İstanbul'da dün bir deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada dün saat 19.36'da yerin 7 km altındaki deprem, Silivri açıklarında meydana geldi. Deprem, beklenen büyük depremin meydana gelmesi beklenen bölgede gerçekleşmesi sonrasında sosyal medyada gündem oldu.

Yıllardır İstanbul'da meydana gelecek depreme karşı uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, dünkü depremle ilgili sosyal medyada açıklama yaptı. "Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kolay bu deprem öncüdür diyemez" diyen Prof. Dr. Görür, "Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Özellikle gaz çıkışlarına bağlı küçük depremler de batı Marmara’da yaygın" diye konuştu.

Prof. Dr. Görür şunları ifade etti:

"Bir çok arkadaşım Marmara’da olan küçük depremle ilgili fikrimi soruyor. Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kolay bu deprem öncüdür diyemez. Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor. Bu da muhtemelen onlardan biri. Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Özellikle gaz çıkışlarına bağlı küçük depremler de batı Marmara’da yaygın. Sevgiyle. Bu vesile ile bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Millet olarak depremleri durduramayız ama deprem dirençli yerleşim alanları yapabiliriz yöneticilerimizden talep edin."

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