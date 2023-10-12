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Evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis!

Evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 20 bin lira para cezasına çarptırıldı.

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12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.İ. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki evinde, otomobil ile yanına gelen kişiye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık S.İ. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı S.İ'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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