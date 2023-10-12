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Hamas'tan rehine adımı: İsrailli 1 kadın ve 2 çocuk serbest bırakıldı

Hamas'tan rehine adımı: İsrailli 1 kadın ve 2 çocuk serbest bırakıldı

İsrail'e saldırılarını sürdüren Hamas, rehin aldığı 1 İsrailli kadın ve 2 çocuğunu serbest bıraktığına ilişkin görüntü paylaştı.

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Görüntüler Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları tarafından servis edildi. Ancak rehinelerin ne zaman serbest bırakıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Görüntülerde Hamas militanları rehin alınan kadını ve iki çocuğunu belirli bir bölgeye kadar bırakıp geri döndü.

Serbest bırakılan İsraillilerin sağlık durumuna ilişkinse henüz bir açıklama gelmedi. İsrail tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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