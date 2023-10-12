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Japonya'da bankalar arası transfer sistemi arızası iki gün sürdü!

Japonya'da bankalar arası transfer sistemi arızası iki gün sürdü!

Japonya'da ulusal finans kuruluşlarının fon ve menkul kıymet transferi sağladığı "Zengin-net" ağında yaşanan arızanın, iki gün sonra onarıldığı bildirildi.

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Zengin-Net'ten yapılan açıklamada, fon ve menkul kıymet transferi sağlanan ödeme ve takas ağında 10 Ekim sabahı nükseden arızanın tamir edildiği aktarıldı.

İki günlük süre zarfında finans kuruluşlarının, ödeme ve finansman takası amacıyla transfer ağını kullanmak yerine alternatif yöntemleri tercih etmek zorunda kaldığı bildirildi. Arıza sebebiyle, MUFG gibi ulusal bankalar dahil ülke genelinde 11 bankanın toplamda 5 milyonu aşkın fon ve menkul kıymet transferinde aksama yaşandığı saptandı.

Japonya Bankalar Birliği'nin açıklamasında "Zengin-net" ağının kurulduğu 1973'ten beri, müşterilerinin ilk kez bir sistemsel sorun yaşadığının tahmin edildiği aktarıldı. Ülkede çoğu banka, günde ortalama 6,5 milyon adet ve 12 trilyon yenin (81 milyar dolar) üzerinde hacme sahip işlemin gerçekleştiği "Zengin" sistemi ağına bağlı durumda.

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