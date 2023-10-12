Mısır uyardı Netenyahu yalanladı ABD'li senatör 'biliyoruz' dedi

Mısır'ın İsrail istihbarat birimlerini büyük bir saldırı olabileceği yönünde uyardığı iddia edildi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise bu iddiaları yalanladı. Amerikalı Kongre üyesi Michael McCaul ise "Mısır İsrail'i saldırıdan 3 gün önce uyardı" dedi.

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İsrail’in istihbarat servisleri, ülke tarihindeki en ölümcül saldırıları önleme konusundaki başarısızlıkları nedeniyle mercek altında.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 5’inci gününe girerken, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, Mısır’ın saldırılar konusunda İsrail’i uyardığını açıkladı.

McCaul, "Mısır'ın 3 gün önce İsraillileri böyle bir olayın olabileceği konusunda uyardığını biliyoruz. Çok fazla detaya girmek istemiyorum ama bir uyarı verildi. Sanırım sorun hangi seviyede olduğuydu” dedi.

Tel Aviv’in yalanladığı iddiaya ilişkin açıklama yapan ABD Kongre üyesi McCaul, “Gizlilik bulunan konulara çok girmek istemediğini ama bir uyarının yapıldığını” savundu.

Mısırlı istihbarat yetkilisi uyarmış

İsrail’e uyarı iddiası Associated Press’e konuşan bir Mısırlı istihbarat yetkilisi tarafından dile getirilmişti. Bu yetkili İsrail’e Gazze’de “büyük bir şey planlanıyor” uyarısı yapıldığını öne sürdü.

İsminin gizli kalması koşuluyla açıklama yapan Mısırlı yetkili, “İsrail’in yaptıkları uyarıyı hafife aldığını” da savundu.

Financial Times gazetesi, görevdeki iki istihbarat yetkilisinin, bu nitelikte bir saldırı olacağına yönelik somut istihbarat olmadığını aktardığına haberinde yer verdi.

Netenyahu yalanlamıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Mısır’ın saldırıdan önce İsrail’i uyardığı yönündeki haberlere değinmiş, söz konusu haberleri yalanlayarak böyle bir uyarının olmadığını belirtmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Bakanlık işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 29, yaralıların sayısının ise yaklaşık 150 olduğunu aktarmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.