İsrail Sağlık Bakanı Arbel: Yaralanan Filistinlileri tedavi etmeyeceğiz

İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel, İsrail’e saldırı düzenlerken yaralı halde bulunan Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını belirtti. Arbel, "Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır" dedi.

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Tüm dünyanın yaşananları endişeyle takip ettiği İsrail-Hamas savaşı altıncı gününe girerken, İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel,dün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı.

Mektubunda, "Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır" diyen Arbel, kendi rehberliği altındaki kamu sağlığı sisteminin, Hamaslıları tedavi etmeyeceğini duyurdu.

Arbel, konuyla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) veya İsrail Cezaevi Hizmetlerinin ilgilenmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı olarak bu kurumlara gereken yardımı yapacaklarını belirterek, bu durumun yerine getirilmesi için Netanyahu'dan acil talimat talebinde bulundu.