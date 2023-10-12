Markette Şamil Tayyar'ın yolunu kesen çalışan 3 emekliden ikramiye tepkisi

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmemesini eleştiren AK Parti eski MYKY üyesi ve milletvekili Şamil Tayyar, markette karşılaştığı 3 emeklinin kendisine söylediği tepkiyi paylaştı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında emeklilere bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacağını duyurdu. Fakat yapılacak ödeme çalışan emeklileri kapsamayacak olması tartışmalara yol açtı

AK Parti'nin eski MYKY üyesi ve milletvekili Şamil Tayyar da söz konusu karara tepki gösterdi.

"Adil olmak gerekir"

Sosyal medya hesabı üzerinden sokakta yaşadığı bir anıyı anlatan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’da az önce bir zincir marketten alışveriş yaparken 3 emekli yolumu kesti. İhtiyaçları olduğu için çalışıyorlarmış aynı zamanda. Sürekli alışveriş yaptığım bir mekan olduğu için emeklileri tanıyorum, daha önce AK Parti’ye oy vermişlerdi.

‘Bizi neden yok saydınız?’ diye sordular

5 bin lira yardımın sadece çalışmayan emeklilere verilmesine öfkelilerdi. ‘Bizi neden yok saydınız?’ diye sordular. Toplamda sayıları ne kadar bilmiyorum. 12.5 milyon emeklinin yardımdan yararlanacağı açıklandığına göre kapsam dışı emekli sayısı 3 milyon civarında olabilir. Sokaktaki öfkeyi duyurayım istedim, bilginize.

Bu yardıma ihtiyaç mevzu, ayrı bir tartışma konusu. Madem böyle bir karar alındı, adil olmak gerekir. Ayda 40 bin lira emekli maaşı alan biri ek iş yapmıyorsa bu yardımdan yararlanacak, 7.500 lira emekli maaşı alan biri aynı miktarda gelir elde ettiği bir ek iş yapıyorsa yardım kapsamı dışı. Kaldı ki hayat pahalılığı onların suçu değil.”