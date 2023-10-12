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Beylikdüzü’nde okulu basan veli ve arkadaşı hakkında karar verildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beylikdüzü’nde okulu basan veli ve arkadaşı hakkında karar verildi

İSTANBUL Beylikdüzü’nde çocuğu disiplin kuruluna sevk edildiği için öfkelenip arkadaşıyla birlikte okulu basarak öğretmenleri darp eden veli ve arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda yaşanmıştı. Okuldaki davranışları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen oğlunun durumuna sinirlenen baba E.Y., arkadaşı T.M. ile okula gelip taşkınlık çıkarmıştı. Öğretmenleri de darp ettiği iddia edilen şahıs ve arkadaşı gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

Yapılan itirazın ardından yeniden gözaltına alınan 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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