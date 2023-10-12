Mert Armağan dayak yiyince neden sevindi? Mert Armağan ilginç olayları Hadi Özışık'a anlattı
Sokak röportajlarıyla tanınan Mert Armağan, başından geçen ilginç olayları, konuk olduğu İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında anlattı.Abone ol
Mert Armağan'ı sokak röportajı yaparken kah dayak yerken, kah ağlatırken, kah güldürürken görüyoruz... Başından çok ilginç olaylar geçmiş.
İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'a konuk olan Mert Armağan, o olaylardan sadece ikisini anlattı.