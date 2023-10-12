BIST 8.430
DOLAR 27,75
EURO 29,56
ALTIN 1.678,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İş yerine gelen oğlunu öldürdü! İfadesinde bakın ne dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İş yerine gelen oğlunu öldürdü! İfadesinde bakın ne dedi

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde av tüfeğiyle oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan baba tutuklandı.

Abone ol

Yeşiloba Mahallesi'nde 10 Ekim'de bekçilik yaptığı iş yerine gelen oğlu Serhat Oti'yi (30) av tüfeğiyle vurarak öldüren baba N. Oti'nin (57) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

N. Oti'nin ifadesinde, oğlunun çalışmadığını ve sürekli kendisinden para istemesi nedeniyle tartıştıklarını, daha önce de Serhat Oti'nin bu nedenle kendisini darbettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Şüpheli babanın, olay günü de elektrikli bisikletle yanına gelen oğlunun kendisine çarparak uzaklaşması üzerine duruma sinirlendiğini ve av tüfeğiyle ateş ettiğini ileri sürdüğü belirtildi.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen N. Oti, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Artvin'de kanlı kavga! 3 kardeş öldürüldü
Artvin'de kanlı kavga! 3 kardeş öldürüldü
Beylikdüzü’nde okulu basan veli ve arkadaşı hakkında karar verildi
Beylikdüzü’nde okulu basan veli ve arkadaşı hakkında karar verildi
Mert Armağan dayak yiyince neden sevindi? Mert Armağan ilginç olayları Hadi Özışık'a anlattı
Mert Armağan dayak yiyince neden sevindi? Mert Armağan ilginç olayları Hadi Özışık'a anlattı
Evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis!
Evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis!
İsrail Sağlık Bakanı Arbel: Yaralanan Filistinlileri tedavi etmeyeceğiz
İsrail Sağlık Bakanı Arbel: Yaralanan Filistinlileri tedavi etmeyeceğiz
Markette Şamil Tayyar'ın yolunu kesen çalışan 3 emekliden ikramiye tepkisi
Markette Şamil Tayyar'ın yolunu kesen çalışan 3 emekliden ikramiye tepkisi
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 35 zanlı yakalandı!
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 35 zanlı yakalandı!
Araba çekmek için halat yerine çocuğu kullandılar!
Araba çekmek için halat yerine çocuğu kullandılar!
Hamas'tan rehine adımı: İsrailli 1 kadın ve 2 çocuk serbest bırakıldı
Hamas'tan rehine adımı: İsrailli 1 kadın ve 2 çocuk serbest bırakıldı
Mısır uyardı Netenyahu yalanladı ABD'li senatör 'biliyoruz' dedi
Mısır uyardı Netenyahu yalanladı ABD'li senatör 'biliyoruz' dedi
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Gazze'yi görüştü
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Gazze'yi görüştü
Gelecek, Saadet ve DEVA Partisi İstanbul için ortak aday mı çıkaracak? Olay kulis sızdı
Gelecek, Saadet ve DEVA Partisi İstanbul için ortak aday mı çıkaracak? Olay kulis sızdı