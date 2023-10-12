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Ahmet Ercan'dan Silivri depremi açıklaması: Öncü mü?

Ahmet Ercan'dan Silivri depremi açıklaması: Öncü mü?

Prof. Dr. Ahmet Ercan, dün Silivri’de saat 19.36’da gerçekleşen 3.3 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamada bulundu. Ercan, öncü bir deprem olmadığını ve büyük bir deprem için gerekli enerjinin henüz birikmediğini belirtti.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin gözü olası İstanbul depremine çevrildi. Jeologlar ve uzmanlar deprem ihtimaline ilişkin görüşlerini sıralarken dün Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden Silivri depremiyle ilgili açıklama yaptı.

Ercan, şunları yazdı:

"19.36’da Kuzey Marmara Silivri önlerinde olan M3,3’lük depremcik, beklenen depremin öncüsü falan değildir. Marmara kabuğu gergin değildir, henüz kırıcı güç olan 6 milyar giga ton birikmemiştir."

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