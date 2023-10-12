Bakan Bak duyurdu! KYK burs-kredi başvuruları başladı, bu tarihe dikkat!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Gençlere seslenen Bakan Bak, "Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23:59’a kadar yapabilirsiniz" dedi.

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs/kredi başvurularının başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

Son başvuru tarihinin 19 Ekim olduğunu hatırlatan Bakan Bak, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59’a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız.”

KYK burs-kredi başvurusu nasıl yapılır?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.