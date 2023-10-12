Almanya Şansölyesi Scholz: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, milletvekillerine yaptığı açıklamada, bölgesel barışa ve İsrail'in güvenliğine en iyi şekilde hizmet etmesini sağlamak için bir gözden geçirme tamamlanana kadar Almanya'nın Filistin topraklarına yönelik tüm kalkınma yardımlarını askıya alacağını söyledi.

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile yakın temasta olduğunu belirten Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşeceğini duyurdu. Scholz, Mısır, Katar ve Türkiye'nin, İsrail ve Hamas arasında gerilimin azaltılmasında önemli rol oynayabileceğini açıkladı.

Scholz, "Ölçütümüz, bu projelerin bölge barışına ve İsrail'in güvenliğine en iyi şekilde hizmet edip etmediği ve nasıl hizmet ettiği olacaktır" dedi. Bu inceleme tamamlanana kadar yeni kalkınma işbirliği kaynakları sağlamayacağız. Ne yazık ki Gazze şeridindeki sivil halkın çektiği acıların daha da artacağını öngörebiliriz - ancak bu da Hamas'ın ve İsrail'e yönelik saldırılarının suçudur." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Scholz, Mısır, Katar ve Türkiye'nin İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk ve gerilimin azaltılmasında önemli rol oynayabileceğini söyledi.

Scholz, bölge gündemini değerlendirmek adına "Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi i̇le yakın temastayım. Bugün Türki̇ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emi̇ri̇ Şeyh Temim bin Hamed Al Sani i̇le görüşeceğim." açıklamasını yaptı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1200 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.