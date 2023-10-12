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Deniz Öncü, Endonezya'da Dünya Moto3 Şampiyonası'nda yarışacak

Deniz Öncü, Endonezya'da Dünya Moto3 Şampiyonası'nda yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 15. ayağında piste çıkacak.

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Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Endonezya Grand Prix'si, hafta sonu Uluslararası Mandalika Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Red Bull KTM Ajo takımıyla şampiyonada ilk üçü zorlayan Deniz Öncü, yarın serbest antrenmanlarda, 14 Ekim Cumartesi günü ise sıralamada en iyi zamanı yapmaya çalışacak. Sezonun 15. ayağı 15 Ekim Pazar günü TSİ 07.00'de 20 tur üzerinden koşulacak.

BMU Avrupa Pist Şampiyonası, Yunanistan'da yapılacak

Öte yandan Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist Şampiyonası'nın son yarışı da Yunanistan'da hafta sonu düzenlenecek.

Şampiyonanın Serez Pisti'nde gerçekleştirilecek 11. ve 12. ayak yarışlarına, Türkiye adına Hüseyin Karakaya, Ömer Utku Karpuz, Ares Stefan Bengiç, Can Başar, Yiğit Yıldız, Salih Teker, Fatma Baştepe, Mert Konuk, Adem Işık, Onur Işık, Furkan Eryılmaz, Yunus Erçelik, Canan Akkuş, Cafer Çömlek, Muammer Nuri Karakaya, Ares Stefan Bengiç, Harun Akgün, Abdullah Köken, Altuğ İnan, Fatih Şahin, Şahin Karadayıoğlu, Fethi Tan, Ahmet Önal ve Yiğit Fazlı Erçelik katılacak.

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