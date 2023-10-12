Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi resmen sona erdi! Abdullah Avcı tekrar dümene geçti

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Nenad Bjelica'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Bjelica ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başladı.

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Bordo-mavili kulüp, gelecek sezonun sonuna kadar anlaşması bulunan Hırvat teknik adamın sözleşmesini, bu sezon sonuna kadarki alacaklarına karşılık feshetti.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbol takımı teknik direktörümüz Sayın Nenad Bjelica arasındaki 19 Nisan 2023 başlangıç ve 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi, sezon sonuna kadar olan alacakları karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

1.6 milyon Euro tazminat

Bjelica, Trabzonspor'un başında toplam 16 maça çıktı ve bu süreçte 8 galibiyet ile 8 mağlubiyet elde etti. Ortalama olarak maç başına 1.5 puan kazanmayı başardı. Hırvat teknik adama 1.6 milyon Euro fesih bedeli ödenecek.

Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi

Trabzonspor'un başına 10 Kasım 2020 tarihinde gelen ve 8 Mart 2023'de ayrılık yaşayan Abdullah Avcı, yeniden bordo-mavilileri çalıştıracak.

2. kez Karadeniz ekibinin başına geçmeye hazırlanan Avcı, bordo-mavili takımda 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Abdullah Avcı ayrıca 2020-2021 ve 2022-23 sezonlarında ise TFF Süper Kupa zaferleri elde etmişti.

Trabzonspor'un başında 848 gün kalan Abdullah Avcı, 116 maçta; 65 galibiyet, 22 mağlubiyet ve 29 beraberlik alarak maç başına 1.93 puan ortalaması yakalamıştı.

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