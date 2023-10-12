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Anayasa Mahkemesi'den Can Atalay kararı

Anayasa Mahkemesi'den Can Atalay kararı

Anayasa Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın 'hak ihlali' başvurusunun görüşmesini ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası'nda aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunu bugün görüşecekti. Ancak AYM Atalay'ın bireysel başvurusunu ilerleyen tarihlerde görüşme kararı aldı.

Ne olmuştu?

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu avukat Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'ne 'hak ihlali' başvurusunda bulunmuştu.

5 Ekim'de yapılan toplantıda, Atalay'ın başvurusunun Genel Kurul'a sevkine ve 12 Ekim tarihinde görüşülmesine karar verilmişti.

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