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UEFA, Kosova-İsrail maçını erteledi! İsrail takımını çıkışına izin yok!

UEFA, Kosova-İsrail maçını erteledi! İsrail takımını çıkışına izin yok!

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de oynanması planlanan maç ertelendi.

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UEFA'dan yapılan açıklamada, "Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de yapılması planlanan maç, İsrail yetkililerinin milli takımlarının yurtdışına çıkmasına şu anda izin vermemesi nedeniyle erteledi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Maçın yeni tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak." bilgisi verildi.

UEFA, İsrail'deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle gelecek birkaç hafta içinde ülkede yapılması planlanan tüm maçları ertelemişti.

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