BIST 8.437
DOLAR 27,75
EURO 29,53
ALTIN 1.678,92
HABER /  GÜNCEL

İsrail-Hamas çatışmasında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti iddiası

İsrail-Hamas çatışmasında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti iddiası

İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre, Hamas'ın başlattığı saldırılarda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Büyükelçilik, 1 Türk'ün ise kayıp olduğunu bildirdi. Büyükelçiliğin aktardığı bilgi, henüz Türkiye tarafından teyit edilmedi.

Abone ol

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar, 6'ncı gününde şiddetlenerek devam ederken, İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre, Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Türk vatandaşından da haber alınamadığı bildirildi. Söz konusu bilginin henüz Türkiye tarafından teyit edilemediği kaydedildi.

İsrail’in açıklamasında Hamas baskınında ölen ya da kaybolan yabancıların sayısı şöyle verildi:

İsrail-Hamas çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1203 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 763 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Deniz Öncü, Endonezya'da Dünya Moto3 Şampiyonası'nda yarışacak
Deniz Öncü, Endonezya'da Dünya Moto3 Şampiyonası'nda yarışacak
Mehmetçik ve Filistin için tüm camilerde dua edilecek!
Mehmetçik ve Filistin için tüm camilerde dua edilecek!
UEFA, Kosova-İsrail maçını erteledi! İsrail takımını çıkışına izin yok!
UEFA, Kosova-İsrail maçını erteledi! İsrail takımını çıkışına izin yok!
Deprem bölgelerinde DASK'a ilişkin açıklama!
Deprem bölgelerinde DASK'a ilişkin açıklama!
İsrail: İsrailli esirler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyecek
İsrail: İsrailli esirler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyecek
Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi resmen sona erdi! Abdullah Avcı tekrar dümene geçti
Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi resmen sona erdi! Abdullah Avcı tekrar dümene geçti
Anayasa Mahkemesi'den Can Atalay kararı
Anayasa Mahkemesi'den Can Atalay kararı
Her yıl 10 milyar dolarlık e-atık geri dönüşüm yerine "çöpe" gidiyor
Her yıl 10 milyar dolarlık e-atık geri dönüşüm yerine "çöpe" gidiyor
Ümit Milli Futbol Takımı, yarın San Marino'yu konuk edecek
Ümit Milli Futbol Takımı, yarın San Marino'yu konuk edecek
Almanya Şansölyesi Scholz: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
Almanya Şansölyesi Scholz: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
Osmangazi Köprüsü'nde zincirleme kaza: 9 kişi yaralandı!
Osmangazi Köprüsü'nde zincirleme kaza: 9 kişi yaralandı!
Fenerbahçe Beko, yarın Valencia Basket'e konuk olacak
Fenerbahçe Beko, yarın Valencia Basket'e konuk olacak