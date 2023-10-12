İsrail-Hamas çatışmasında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti iddiası

İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre, Hamas'ın başlattığı saldırılarda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Büyükelçilik, 1 Türk'ün ise kayıp olduğunu bildirdi. Büyükelçiliğin aktardığı bilgi, henüz Türkiye tarafından teyit edilmedi.

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İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar, 6'ncı gününde şiddetlenerek devam ederken, İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre, Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Türk vatandaşından da haber alınamadığı bildirildi. Söz konusu bilginin henüz Türkiye tarafından teyit edilemediği kaydedildi.

İsrail’in açıklamasında Hamas baskınında ölen ya da kaybolan yabancıların sayısı şöyle verildi:

İsrail-Hamas çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1203 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 763 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.