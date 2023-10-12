İçişleri Bakanı Yerlikaya: 38 mafya tipi örgüt çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gerçekleştirilen son operasyonlar hakkında bilgi verdi. Türkiye genelinde, son 120 günde düzenlenen operasyonlarda 309 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, 38 organize suç örgütünün de çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, düzensiz göçe ilişkin son verileri de paylaştı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’daki medya temsilcileriyle bir araya gelerek terör, uyuşturucu, siber, KOM, asayiş, AFAD ve göçmen kaçakçılığı konularında yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, son 120 günde 309 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerden 25’inin üst düzey yönetici konumunda olduğunu söyledi. Bakan Yerlikaya, terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceği mesajını verdi.

Organize suç örgütleriyle mücadele

Organize suç örgütleriyle mücadelenin de aralıksız süreceğini söyleyen Bakan Yerlikaya, “Organize suç örgütlerinden, sokak çetelerine kadar bu illegal yapılara karşı kafes operasyonlarını düzenlemeye devam ediyoruz.” dedi.

Bakan Yerlikaya, son 20 gün içinde 2 bin 874 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Yerlikaya 7’si ulusal, 31’i yerel olmak üzere 38 mafya tipi çetenin çökertildiğini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele

“Türkiye Yüzyılı’nda uyuşturucuyu küresel bir felaket olarak görüyoruz.” diyen Bakan Yerlikaya, uyuşturucu suçunu terörle eş değer gördüklerini söyledi.

“Uyuşturucuya karşı mücadelemizi, arzla ve taleple mücadele olarak iki yönlü mücadele olarak sürdürüyoruz. Uyuşturucu rotalarının değişmesi için caydırıcı bir mücadele ortaya koyarken, diğer yandan toplumumuzu bilinçlendirme faaliyetlerini artırıyoruz.” ifadelerini kullanan Bakan Yerlikaya, “Sokak satıcısından, zehir tacirine kadar hangi büyüklükte olursa olsun, gölge gibi takiplerindeyiz.” dedi.

Uyuşturucuyla mücadelede, son 120 günde 80 bin 572 operasyon düzenlendiği bilgisini paylaşan Bakan Yerlikaya, 98 bin 198 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 8 bin 379’unun tutuklandığını açıkladı.

Türkiye’de 4 milyon 711 bin 622 düzenli göçmen var

Bakan Yerlikaya daha sonra göçmen kaçakçılığına ilişkin verileri paylaştı.

Türkiye’de 4 milyon 711 bin 622 düzenli göçmen bulunduğu verisini paylaşan Bakan Yerlikaya, bunlardan 3 milyon 274 bin 59’unun geçici koruma altındaki Suriyeliler olduğunu söyledi.

İkamet izinli yabancı sayısının 1 milyon 150 bin 386 olduğunu aktaran Yerlikaya, 287 bin 177 kişinin de uluslararası koruma kapsamında olduğunu söyledi.

120 günde 112 bin 404 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye genelinde son 120 günde, 2 bin 397 göçmen kaçakçılığı operasyonu yapıldığını söyleyen Yerlikaya, 3 bin 975 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Bakan Yerlikaya, bu operasyonlar kapsamında 112 bin 404 düzensiz göçmenin yakalandığı bilgisini verdi.

İstanbul’daki denetimler

İstanbul’da yapılan denetimler sonucu yakalanacağını anlayan, vize ve vize muafiyeti ya da ikamet süresi biten 120 bin 531 yabancının Türkiye’den ayrıldığını söyleyen Bakan Yerlikaya, “Sahada düzensiz göçmenle mücadelemizi artırdıkça, vizesi bitmiş düzensiz göçmen ülkelerine geri döndü.” dedi.