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Burdur'da odun deposunda yangın çıktı: 30 ton tahta ve 1 otomobil yandı!

Burdur'da odun deposunda yangın çıktı: 30 ton tahta ve 1 otomobil yandı!

Burdur’da gece saatlerinde sanayi sitesinde çıkan yangında 30 ton tahta ve 1 otomobil yanarak kül oldu.

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Yangın, gece saat 03.30 sıralarında Burdur Mahrukatçılar Sitesi'nde meydan geldi. Cemal Aktürk’e ait odun deposunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında depoda bulunan yaklaşık 30 ton tahta parçası ve yol kenarında park halinde bulunan 1 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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