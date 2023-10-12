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CHP ilçe başkan yardımcısı, erkek arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı

CHP ilçe başkan yardımcısı, erkek arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı

ANKARA'da durdurulan şüpheli otomobilde 2,76 gram esrar ile yakalanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı S.M. ile erkek arkadaşı gözaltına alındı.

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Yenimahalle ilçesinde devriye görevi icra eden motosikletli polis timleri, şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı S.M. ile erkek arkadaşı olan sürücünün üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada çiftin üzerinden çıkan 2,76 gram esrara el konuldu. S.M. ile erkek arkadaşı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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