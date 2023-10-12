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Fatih Erbakan'dan İsrail ve ABD'ye yaptırım uygulansın ABD üsleri kapatılsın çağrısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fatih Erbakan'dan İsrail ve ABD'ye yaptırım uygulansın ABD üsleri kapatılsın çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gazze'de devam eden saldırılar nedeniyle İsrail ve ABD'ye yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

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Erbakan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın şehri Kudüs'ün yıllardır işgal altında tutulduğunu belirterek, İsrail rejiminin bugün de tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de apaçık bir insanlık suçuna imza attığını söyledi.

Sivil, savunmasız ve masum Filistinlilere karşı, kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden vahşet politikası uygulandığını ifade eden Erbakan, Gazze şehitlerine Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Erbakan, İsrail'in yıllardır orantısız güç kullandığını dile getirerek, "Gazze'deki olaylar karşısında uluslararası toplumun sessiz kalması, herhangi caydırıcı somut bir önlem alma yoluna gitmemesi, sadece konuşma ve kınamayla yetinmesi hatta başta Amerikan yönetimi olmak üzere işgalci rejime arka çıkılması maalesef işgalci rejimi daha da cesaretlendirmekte, mazlum Filistin halkını daha da yalnızlığa itmektedir. Filistin'in kurtuluşu bugün Türkiye'nin ayağa kalkmasına ve Türkiye'nin öncülüğünde kurulacak olan bir İslam birliğine bağlıdır." dedi.

"Amerikan üsleri kapatılmalı"

Gazze'de yaşananlar konusunda başta Türkiye olmak üzere tüm İslam aleminin somut ve caydırıcı önlemleri bir an önce hayata geçirmesi gerektiğini belirten Erbakan, "Gün bugündür. Gün İslam alemi olarak mazlumlar için zulme karşı ayağa kalkma, kıyama durma günüdür. Ne yapacaksak bugün yapmamız gerekir. Osmanlı'nın torunları olarak bizlerin yapması gerekir." diye konuştu.

İslam ülkeleri petrol satışını durdurmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, siyonist teröre dur demek isteniliyorsa mutlaka yaptırım uygulanması gerektiğini ifade ederek, "İsrail'deki büyükelçi geri çağrılmalı, Ankara'daki İsrail büyükelçisi acilen geri gönderilmeli, Amerika'nın Kürecik ve İncirlik üsleri kapatılmalı, petrol başta olmak üzere bütün stratejik maddelerin İslam ülkeleri tarafından Amerika ve İsrail'e satışı acilen durdurulmalıdır." çağrısında bulundu.

Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapılacak olmasına da değinen Erbakan, emeklilerin yüksek enflasyon karşısında bu rakama haklı tepki gösterdiğini söyledi. Fatih Erbakan, "Bir defaya mahsus verilmek üzere açıklanan bu rakam, bu korkunç enflasyon ortamında matematiksel olarak neredeyse yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan ile telefon görüşmesi

Erbakan bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriğini sorması üzerine, Erdoğan ile Gazze konusunu ele aldıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgedeki tüm liderlerle telefon diplomasisi yürüttüğünü ilettiğini anlatan Erbakan, "Özellikle Refah Kapısı'ndan insani yardımların ulaştırılması, elektriğin, suyun, ilaçların ulaştırılması, gıda temini için büyük bir çaba içinde olduklarını ifade ettiler. Bizim de beklentilerimiz bununla ilgilidir. Ekonomi konusunda da parti olarak kendilerine destek verebileceğimizi ifade ettik." diye konuştu.

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