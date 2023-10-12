Ekrem İmamoğlu'ndan 'Cemal Canpolat' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Kongresi'nde kendisini hedef alan Cemal Canpolat hakkında, "Kimsenin dilini kontrol etmek gibi bir şansımız yok. Varsa içerik olarak usulüne uygunsuz ya da kaldırılamayan meseleler muhtemeldir ki partimizin disiplin işlemlerinin yürütebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yanıt veren İmamoğlu, "İstanbul sevgisi veya aşkı, İstanbul kongresinin bir kısım görüntülerini grup toplantısında yayınlamakla gösterilmez" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i makamında ziyaret etti. Çelik ve İmamoğlu, görüşmenin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

CHP İstanbul İl Kongresi'nde Cemal Canpolat'ın kendisini hedef alan sözleri sorulan İmamoğlu, "Üslup açısından yaşanmaması gereken bir taz veya içerik yaşandı pazar günü. Bunlar yaşanıyor. Bizim partimizin demokrasisi yüksek seviyede gözetilen ve ortamların yaşandığı kongreleri oluyor. Burada da tabii kimsenin dilini kontrol etmek gibi bir şansımız yok. Bunlar olabiliyor. Varsa içerik olarak usulüne uygunsuz ya da kaldırılamayan meseleler muhtemeldir ki partimizin disiplin işlemlerinin yürütebileceğini düşünüyorum" cevabını verdi.

Canpolat'ın sözlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Grup Toplantısı'nda yayınlanmasına da değinen İmamoğlu, "Rakibimiz zaten Ekrem İmamoğlu'na dönük, icraatlarına dönük, İstanbul'a kattıklarına dönük hiçbir eleştiri sayfası yok. Boş işlerle uğraşıp 4,5 yıldır Ekrem İmamoğlu'na muhalefet yapmaya bir çaba gösteriyorlar" diye konuştu.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Buna sayın Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında eşlik etmesini üzüntüyle karşıladım. O da sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu rejimin, sistemin bir karşılığı olsa gerek... Sayın Cumhurbaşkanı'nın o videoları izlemesinin yerine İstanbul'un meseleleri üzerine birçok konuyu benimle konuşmasını ve tartışmasını dilerdim. İstanbul sevgisi veya aşkı, İstanbul kongresinini bir kısım görüntülerini grup toplantısında yayınlamakla gösterilmez. Ben buradayım. Gelsinler ya da davet etsinler."

"Sayın Canpolat kongreden bir gün sonra beni aradı ve tebrik etti"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise Cemal Canpolat'ın disiplin işlemleri ile ilgili nasıl bir karar vereceğinin sorulması üzerine "Sayın Canpolat kongreden bir gün sonra beni aradı ve tebrik etti. Görevi dün devraldık. Partimizin bu yönüyle bir dilekçe gelmesi durumunda Disiplin Kurulu da seçildi. Dolayısıyla Disiplin Kurulu dilekçeyi kendi içerisinde değerlendirecektir" yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Pazar günü yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nde adaylardan biri olan Cemal Canpolat, konuşması sırasında bazı delegelerin ve delege yakınlarının kongrede Özgür Çelik’ten yana tutum sergilemeleri için Ekrem İmamoğlu tarafından İBB’ye işe alındığını iddia etmişti.

Kongrede konuşan Cemal Canpolat, "Belediye başkanı olduktan sonra CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. CHP'den istifa edip İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir. Sağ siyasetle belediyecilik olmaz. AKP'nin devşirme kadrolarıyla belediyecilik yapamazsınız. İYİ Parti kadrolarıyla solcu belediyecilik yapamazsınız" demişti.

Canpolat'ın konuşmasının ardından salondan ayrılan Ekrem İmamoğlu ise, "Çok çirkinleştirdiler, çok yalan konuştular. O yalanlarında boğulsunlar ama biz tertemiz yürüyeceğiz" tepkisini göstermişti.