Şanlıurfa'da toplanma ve yürüyüşler yasaklandı!

Şanlıurfa Valiliğince toplanma, eylem ve yürüyüşler 1 gün süreyle yasaklandı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl İdaresi ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden bir dizi karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık alanlardaki basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma gibi etkinlikler 1 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.