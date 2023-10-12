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'Hamas direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı' iddiasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

'Hamas direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı' iddiasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

İsrail-Gazze savaşının ardından ilgili sosyal medyada yayılan iki haberle ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. "Hamas direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı" iddiasının Mayıs 2015'te Guatemala'da kaydedildiği tespit edilirken, "Hamas direnişçileri İsrailli bir sivili öldürüp kalbini söktü" iddiasınına konu görüntülerin ağustos 2020'de Meksika basınında yer aldığı ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail-Gazze krizi konusunda bazı gruplar tarafından organize şekilde yürütülen dezenformasyon kampanyalarına karşı mücadele veriyor.

Başkanlığa bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından İsrail lehine yayılan yalan haberlerle ilgili gerçekleri paylaştı.

"Hamas direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı" ve "Hamas direnişçileri İsrailli bir sivili öldürüp kalbini söktü" iddialarına konu olan görüntülerin yıllar önce Gutemela ve Meksika'da geçtiği bilgisi aktarıldı.

 

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