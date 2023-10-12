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İnşaat maliyetlerinde yükseliş devam ediyor

İnşaat maliyetlerinde yükseliş devam ediyor

Ağustosta inşaat maliyetleri temmuz ayına göre hız kesse de artış devam ediyor. İnşaat maliyetleri ay bazında yüzde 4,62, yıllık bazda yüzde 66,4 artış gösterdi. Bu zaman diliminde malzeme endeksi ay bazında yüzde 5,82, yıllık bazda yüzde 52,18 yükselirken, işçilik endeksi ise yüzde 1,92, yıllık bazda yüzde 113,27 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ağustos İnşaat Maliyet Endeksi verilerini duyurdu. Açıklanan rakamlara göre; endeksteki artışlar ağustos ayında hız kesse de bir önceki aya göre yüzde 4,62’lik artış gösterdi. Bu şekilde endeksteki yıllık artış yüzde 66,46’ya geldi.

Bu zaman diliminde malzeme endeksi ay bazında yüzde 5,82, yıllık bazda yüzde 52,18 yükselirken, işçilik endeksi ise yüzde 1,92, yıllık bazda yüzde 113,27 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,48 artış kaydetti. Bina inşaat maliyeti içinde malzeme endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,15, işçilik endeksi yüzde 1,83 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,28, işçilik endeksi yüzde 113,11 arttı.

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