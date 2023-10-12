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Dün araçların önüne yattı! Bugün soyunup balkona çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dün araçların önüne yattı! Bugün soyunup balkona çıktı

 Denizli’nin Çivril ilçesinde dün seyir halindeki araçların önüne yatarak sürücülere ve polislere zor anlar yaşatan kadın, bugün de bir iş hanının balkonuna çıkarak eline ne geçirdiğiyse aşağıya fırlattı.

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Denizli’nin Çivril ilçe merkezinde bulunan Çarşı Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda; Yaren S. isimli kadın, bir anda akan trafiğin arasına daldı. Bazı araçların önüne yatan, bazılarına da yumruk atarak küfürler savuran kadını gören vatandalar, polis ekiplerinden yardım istedi. Yaren S., polis ekipleri ve sürücülere zor anlar yaşattı. Polisler tarafından güçlükle gözaltına alınan kadın, ekip otosuna bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

1 gün sonra yeniden ortaya çıktı

Dün akan trafikte yürekleri ağıza getiren Yaren S., bugün ise aynı bölgedeki bir iş hanının balkonunda ortaya çıktı. Nasıl girdiği belli olmayan balkonda bir anda soyunmaya başlayan ve kıyafetlerinin bir bölümünü çıkaran kadın, etrafta eline geçirdiği her şeyi araçların ve yayaların üzerine fırlattı. Kadın, zorluk çıkardığı polisler tarafından balkondan indirildi. Bu kez ambulansa alınan Yaren S., tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edildi.

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