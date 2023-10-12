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Polisin durdurduğu araçtan otomatik tüfek çıktı!

Polisin durdurduğu araçtan otomatik tüfek çıktı!

İstanbul Beylikdüzü'nde asayiş uygulaması sırasında durdurulan bir aracın koltuk kısmında 1 adet otomatik tüfek ve tüfeğe ait 1 adet şarjör ile 4 adet fişek ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen asayiş uygulamaları çerçevesinde İnönü Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta bulunan şahıslar ve araç içerisinde yapılan kontrolde; aracın arka koltuk kısmında 1 adet otomatik tüfek ve tüfeğe ait 1 adet şarjör ile 4 adet fişek ele geçirildi.

Yapılan inceleme neticesinde; araç sürücüsü M.Ş. ve yanında bulunan A.G. isimli şahıslar ekipler tarafından gözaltına alınırken, araç ise çekici ile otoparka çekildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, “6136 SKM” suçundan haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin akabinde adli makamlarca serbest bırakıldı.

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