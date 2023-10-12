Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Yahudi yerleşimcilerin, Nablus'ta 2 Filistinliyi öldürmesiyle işgal altındaki Batı Şeria’da 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 31’e yükseldi.Abone ol
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’ya bağlı Nablus’un güneyindeki Es-Saviye beldesi yakınlarında Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.
Açıklamada, yerleşimcilerin Kusra kasabasından 63 yaşındaki İbrahim Vadi ile 25 yaşındaki oğlu Ahmed Vadi’yi öldürdüğü belirtildi.
Görgü tanıkları, Yahudi yerleşimcilerin Kusra beldesinde dün öldürülen Filistinlilerin cenazesini taşıyan konvoya saldırdığını ve araçlara ateş açtığını söyledi.
Tanıklar, cenaze törenine katılan onlarca Filistinli ile yerleşimciler arasında arbede yaşandığını, İsrail güçlerinin olaylara müdahale ettiğini aktardı.
Nablus’a bağlı Kusra beldesinde dün de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin ateş açması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmişti.
Öte yandan, Batı Şeria'da yer alan Nablus yakınlarındaki Ariel yasa dışı yerleşim birimine yakın boş araziye Gazze'den atılan bir roket düştü.
- İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.