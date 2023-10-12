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Almanya Savunma Bakanı açıkladı! İsrail talep etmiş

Almanya Savunma Bakanı açıkladı! İsrail talep etmiş

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İsrail'in, Hamas'ın saldırılarından dolayı Almanya'dan savaş gemileri için mühimmat talep ettiğini bildirdi.

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Pistorius, Brüksel'deki NATO toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in varoluş mücadelesi verdiğini savunarak, "İsraillilerin yanındayız." dedi.

İsrail'in Almanya'dan savaş gemileri için mühimmat talep ettiğini, gelen taleplerin İsraillilerle görüşüleceğini ifade eden Pistorius, talep edilen 2 insansız hava aracını sağlayacaklarını, ayrıca sıhhi malzeme desteği konusunda çalışmaların sürdüğünü aktardı.

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