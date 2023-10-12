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Devrik Cumhurbaşkanı Ali Bongo’nun eşi tutuklandı!

Devrik Cumhurbaşkanı Ali Bongo’nun eşi tutuklandı!

Gabon'da askeri darbeyle 30 Ağustos'ta görevden el çektirilen Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba'nın eşi Sylvia Bongo Ondimba Valentin, "zimmetine para geçirme ve kara para aklama" suçlarından tutuklandı.

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Ülke basınındaki haberlere göre, Librevil'de hakim karşısına çıkan Sylvia Bongo'nun, "zimmetine para geçirme ve kara para aklama" suçlamaları nedeniyle Librevil Merkez Hapishanesinde tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Gabon'da askeri darbeyle iktidara gelen General Brice Oligui Nguema, eski dönemde yapılan yolsuzluklara karşı mücadele başlatacağı açıklamıştı.

Yolsuzlukla mücadele kapsamında, aralarında Ali Bongo'nun oğlu Nureddin Bongo'nun da olduğu birçok üst düzey yönetici tutuklanmıştı.

Gabon'da darbe

Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

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