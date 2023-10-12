Justin Bieber Filistin'e destek olayım derken alay konusu oldu

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmaların ardından sosyal medya hesabından İsrail'e dua isterken, İsrail'in bombaladığı Gazze'nin fotoğrafını paylaştı. Yaptığı hatayla sosyal medyada alay konusu olan Bieber, paylaşımını silerek yenisini paylaştı.

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İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, tüm dünyanın dikkati de bölgedeki gelişmelere çevrildi. İki taraftan da bini aşkın kişi öldürülürken, kimi ülkede Filistin için, kimi ülkede ise İsrail için destek yürüyüşleri yapılıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; Kanadalı şarkıcı Justin Bieber da İsrail'e destek veren isimlerden oldu. Ancak Justin, İsrail için dua çağrısında bulunurken bir hata yaptı. Şarkıcının, İsrail’e dua isterken bombalanan Gazze’nin fotoğrafını paylaşması sosyal medyada alay konusu oldu.

Bieber, gelen tepkilerin ardından yaptığı hatayı fark edip fotoğrafı silerek, yeni bir paylaşımda bulundu.