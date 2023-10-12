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Mehmet Şimşek: Pozitif reel faize yaklaşmış durumdayız

Mehmet Şimşek: Pozitif reel faize yaklaşmış durumdayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, pozitif reel faizin enflasyon beklentilerini dizginlemek için olmazsa olmaz bir konumu olduğunu ve Türkiye'nin pozitif reel faize yaklaştığını söyledi.

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Şimşek pozitif reel faiz eşiğene ulaşmak için yapılması gerekenlerin henüz bitmediğini de söyledi.

Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen Dünya Bankası-IMF toplantısında konuşan Şimşek enflasyon beklentilerini kontrol altına almak için seçimlerin ardından atılan adımları anlattı.

Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayındaki genel seçimlerin ardından 21.50 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltti. Merkez Bankası önümüzdeki dönemde de sıkılaştırma adımlarına devam edebileceği mesajını da verdi.

TL'nin temel göstergelerinin sağlam olduğunu ve para biriminin "çekici" göründüğünü de belirten Şimşek, yerel seçimlerin genel seçimlerle ayırt etmek gerektiğini, Türkiye'nin politik istikrara sahip beş yıl geçireceğini kaydetti.

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