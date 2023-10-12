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Hiç tanımadığı birini bıçaklayarak öldüren sanığın sözleri şok etti!

Hiç tanımadığı birini bıçaklayarak öldüren sanığın sözleri şok etti!

Kocaeli'de hiç tanımadığı birin sokakta defalarca bıçaklayarak ölümüne neden olan Turgut Ş. mahkemede, "Maktulü insan olarak değil, siyah bir şey olarak gördüm. Oyun içinde olduğunu düşünüyordum, gerçek dünyada değildim"dedi.

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Kocaeli'de hiç tanımadığı kişiyi sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldüren sanık duruşmada, "Maktulü tanımıyordum. Olay günü kendimi oyun içerisinde hatırlıyorum. Maktulü insan olarak değil, siyah bir şey olarak gördüm. Neyle karşılaştığımın farkında değildim. O gün çevremdeki herkesin oyun içinde olduğunu düşünüyordum, gerçek dünyada değildim" dedi.
Olay, 17 Mayıs 2022'de Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta meydana geldi. Turhan Kuzu (52), hiç tanımadığı Turgut Ş. tarafından sokak ortasında sebepsiz şekilde bıçaklandı. Kuzu ağır yaralanırken Turgut Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Turhan Kuzu, olaydan yaklaşık 3 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

'EŞİM KENDİNİ SAVUNABİLECEK DURUMDA DEĞİLDİ'

Sanık Turgut Ş.'nin Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Turgut Ş. ve taraf avukatları katıldı. Geçen celse maktulün, ruh ve beden bakımından kendini savunabilecek durumda olup olmadığına ilişkin istenen belge geldiği görüldü. Maktulün ruh ve beden bakımından kendisini savunabilecek durumda olduğu belirtildi. Rapora itiraz eden Nurten Kuzu, "Eşim hakkında düzenlenen rapor, kendini savunabilecek durumda olduğunu belirtse bile bunu kabul etmiyorum. Eşim hasta ve zaman zaman düşüyordu. Olay günü kendini savunabilecek durumda değildi" diye konuştu.


'MAKTULÜN YÜZDE 70 ENGELİ VAR'

Müşteki Avukatı Büşra Çetin, "Maktulün yüzde 70 engelli var, 2 defa ciddi ameliyat geçirmiş. ATK, raporu hazırlarken bu duruma dikkat etmemiştir. Sanık, maktulün güçsüz halinden faydalanarak bıçaklamıştır. Bunlar göz önünde bulundurularak sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanmasını istiyoruz. Ayrıca raporu kabul etmediğimiz için maktulün kendisini savunabilecek durumda olup olmadığının tespiti için adli tıp kurumunda yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Maktulü ve ailesini tanımadığını belirten Turgut Ş., "Olay tarihinde kendimi tamamen bir oyun içerisinde hatırlıyorum. Maktulü insan olarak değil, siyah bir şey olarak dördüm. Neyle karşılaştığımın farkında değildim. Kendimde değildim. O gün çevremdeki herkesin oyun içinde olduğunu düşünüyordum, yaşananları hatırlamıyorum. O gün gerçek dünyada değildim. Yaşananlardan dolayı pişmanım, böyle olmasını istemezdim. Tedavi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair istenilen raporun beklenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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