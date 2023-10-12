Hamas Mossad'ı nasıl atlattı? Sosyal medyada Huawei ve Çin detayı konuşuluyor
Hamas'ın MOSSAD'ı atlatarak İsrail'e karşı görülmemiş saldırı düzenlemesinin yankıları sürüyor. “İsrail Hamas'ın saldırısını neden öngöremedi?” sorusu ilk sırada yer alırken, konuya yönelik analizlerin yanında komplo teorileri dile getiriliyor. Sosyal medyada yayılan iddialardan birinde ise ‘Çin’ ve 'Huawei' detayı yer aldı.
Şok etkisi uyandıran Hamas operasyonun ardından İsrail'in istihbarat zaafiyeti dünya gündeminin öne çıkan konularından biri oldu. İsrail basını yaşananlar için İsrail siyasetini ve ordusunu hedef alırken Yom Kippur savaşının 50. yılında gerçekleşen bu olay; istihbarat sisteminin çöküşü olarak yorumlandı.
"MOSSAD-CIA'in operasyondan haberi yok muydu?" sorusu özellikle sosyal medyada çokça tartışılırken, Hamas'ın operasyon öncesi iletişim irtibatını Huawei telefon/sistemleriyle sağladığı ve bu sayede istihbarat engelini aştığı iddiası büyük yankı uyandırdı.
Aimen Dean adlı eski bir MI6 ajanı X'te şu paylaşımı yaptı: "Soranlara; İsrail, güvenlik ve istihbarat kurumlarıyla Hamas'ın İsrail'e karşı cüretkar bir işgal gerçekleştirme planlarını nasıl fark edemedi? Kısmi Cevap: Huawei! Evet, son 30 ayı aşkın süredir Hamas liderleri ve militanları Huawei'nin telefonlarını, tabletlerini ve dizüstü bilgisayarlarını kullandı!"
Dean bir başka paylaşımında da, Google ve diğer ABD teknoloji şirketlerinin Huawei'ye kendi işletim sistemlerini kullanma iznini vermemesini hatırlattı. Bu yasağın da Huawei'yi hacklenmesi kolay olmayan kendi sistemini geliştirmeye zorladığını belirtti.