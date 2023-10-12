Ankara'da yabancı uyruklu 10 DEAŞ mensubuna operasyon!

Silahlı terör örgütü DEAŞ adına geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu şahsılara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü adına önceki yıllarda faaliyetler yürüten 11 yabancı uyruklu şahsı tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Yenimahalle, Keçiören, Mamak, Çankaya ve Altındağ ilçelerinde icra ettikleri eş zamanlı operasyonda 8’i Irak, 2’si Suriye vatandaşı toplam 10 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Irak uyruklu diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.

Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği aktarıldı.