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Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı!

Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı!

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

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Terör örgütü DEAŞ ile ilgili propaganda yaptığı iddia edilen İ.H. isimli şahsın Kahta ilçesindeki adresine Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı.

Operasyon çerçevesinde şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan İ.H., Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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