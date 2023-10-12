BIST 8.248
DOLAR 27,75
EURO 29,36
ALTIN 1.670,78
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Malatya'da beyin kanaması geçiren hasta ambulans helikopter ile sevk edildi

Malatya'da beyin kanaması geçiren hasta ambulans helikopter ile sevk edildi

Malatya’nın Darende ilçesinde beyin kanaması geçiren yaşlı hasta, ambulans helikopter ile Malatya’ya getirildi.

Abone ol

Darende ilçesinde evinde fenalaşan 79 yaşındaki İbrahim Yücel, hemen ambulansla ilçedeki devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada tetkikleri yapılan hastanın beyin kanaması geçirdiği belirlenince zaman kaybetmeden tam teşekküllü bir hastaneye sevki istendi.

Karayolu ile zaman kaybı yaşanacağından devreye 112 Ambulans Helikopter girdi. Kısa sürede ilçeye gelen helikopter burada ilçe stadyumundan hastayı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’ne getirildi.

Hastanın burada tedavi altına alındığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırmızı listedeydi! Mardin'de çizgili sırtlan ölü bulundu
Kırmızı listedeydi! Mardin'de çizgili sırtlan ölü bulundu
Romatizmal hastalıklar 50 yaşından önce başlıyor!
Romatizmal hastalıklar 50 yaşından önce başlıyor!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gündeme ilişkin açıklama: Her türlü sivil kayıplarına karşıyız
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten gündeme ilişkin açıklama: Her türlü sivil kayıplarına karşıyız
KARADENİZBİRLİK, yağ fiyatlarında indirim yaptı!
KARADENİZBİRLİK, yağ fiyatlarında indirim yaptı!
Doğu Perinçek Filistin'e her türlü desteğin verilmesini istedi
Doğu Perinçek Filistin'e her türlü desteğin verilmesini istedi
Donald Trump: Netanyahu, ABD'yi yüzüstü bıraktı
Donald Trump: Netanyahu, ABD'yi yüzüstü bıraktı
İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 'bir Yahudi olarak da buradayım' sözleri olay oldu
İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 'bir Yahudi olarak da buradayım' sözleri olay oldu
Türkiye'de her yıl 25 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor
Türkiye'de her yıl 25 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor
Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Mariinski Orkestrası, İstanbul AKM’de sahne aldı
Mariinski Orkestrası, İstanbul AKM’de sahne aldı
Antalya'da "Kafes" operasyonunda yakalanan 19 kişi tutuklandı!
Antalya'da "Kafes" operasyonunda yakalanan 19 kişi tutuklandı!
Ankara'da yabancı uyruklu 10 DEAŞ mensubuna operasyon!
Ankara'da yabancı uyruklu 10 DEAŞ mensubuna operasyon!