BIST 8.248
DOLAR 27,75
EURO 29,36
ALTIN 1.670,78
HABER /  DÜNYA

Donald Trump: Netanyahu, ABD'yi yüzüstü bıraktı

Donald Trump: Netanyahu, ABD'yi yüzüstü bıraktı

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 2020'deki eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastı için düzenlenen operasyondan önce ABD'yi "yüzüstü bırakmakla" itham etti.

Abone ol

Trump, Florida'da katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında Netanyahu'ya yüklendi. Süleymani'ye yönelik operasyonu normalde İsrail ile gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Trump, "İsrail bizimle olacaktı, planlar yapılmıştı ve aylardır üzerinde çalışılıyordu. Her şey hazırdı. Operasyondan bir gece önce İsrail'in bu operasyona katılmayacağına ilişkin bir telefon aldım." ifadesini kullandı.

Trump, bu hikayenin daha önce bilinmediğini belirterek, "Bize bunun nedenini açıklamadılar. Netanyahu'yu bizi yüzüstü bıraktığı için hiçbir zaman affetmeyeceğim." dedi.

ABD'nin bu durumdan dolayı hayal kırıklığına uğradığını kaydeden Trump, "Kendi işimizi kendimiz gördük ve daha sonra Bibi (Netanyahu) bundan kendine pay çıkardı." diye konuştu.

- İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna MQ-9 olarak adlandırılan SİHA ile hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda iki komutanla birlikte Irak ve İranlı askeri yetkililerin de olduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu. Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

İran yönetimi, Trump ile dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper, CIA Direktörü Gina Haspel gibi Amerikalı yetkilileri "Kasım Süleymani ve çevresine karşı terör eylemleri gerçekleştirmek, terörizmi teşvik ve temel insan haklarını ihlal" gerekçesiyle 19 Ocak 2021'de yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 'bir Yahudi olarak da buradayım' sözleri olay oldu
İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 'bir Yahudi olarak da buradayım' sözleri olay oldu
Türkiye'de her yıl 25 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor
Türkiye'de her yıl 25 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor
Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Mariinski Orkestrası, İstanbul AKM’de sahne aldı
Mariinski Orkestrası, İstanbul AKM’de sahne aldı
Antalya'da "Kafes" operasyonunda yakalanan 19 kişi tutuklandı!
Antalya'da "Kafes" operasyonunda yakalanan 19 kişi tutuklandı!
Ankara'da yabancı uyruklu 10 DEAŞ mensubuna operasyon!
Ankara'da yabancı uyruklu 10 DEAŞ mensubuna operasyon!
Düğünde yeğenini öldürmüştü, cinayetin nedenini söyledi: Ona sürekli dua ediyorum
Düğünde yeğenini öldürmüştü, cinayetin nedenini söyledi: Ona sürekli dua ediyorum
Gripten korunmanın en etkili yolu aşı!
Gripten korunmanın en etkili yolu aşı!
Türkiye’de 380 bin yasal kör var!
Türkiye’de 380 bin yasal kör var!
Türkiye'de çöpe atılan ekmeklerle her yıl 500 okul yapılabiliyor!
Türkiye'de çöpe atılan ekmeklerle her yıl 500 okul yapılabiliyor!
İsrail ordusu uçaklardan broşürler atıp uyardı
İsrail ordusu uçaklardan broşürler atıp uyardı
Gecekondu yıkımında silahlı saldırı! Kepçe operatörü yaralandı
Gecekondu yıkımında silahlı saldırı! Kepçe operatörü yaralandı